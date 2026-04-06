Haberler

İzmir'de belediyenin Meslek Fabrikası Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binasında tahliye süreci başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜLKİYETİ Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı. Tahliye için sabah saatlerinde bölgeye ekipler yönlendirildi. Polis de bölgede barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Belediye personelinin binaya girişine izin verilmedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmalarının yapıldığı, taşınmaz ve binalardaki eşyalara ilişkin tutanak tutuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflar'a devredilmişti.

'HUKUKSUZ ŞEKİLDE EL KOYDUNUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, tahliye sürecinin başlaması üzerine katıldığı Fransa'nın Lyon şehrindeki Dünya Sağlık Örgütünün 'Tek Sağlık Zirvesi'ndeki konuşmasını yapamadan İzmir'e döndüğünü söyledi. Tugay, " Yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve dolayısıyla İzmir halkına ait olan meslek fabrikası binamızın tapusuna hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Sadece güç gösterisinde bulunmak için ısrar ettiğiniz bu yanlış kararı uygulamak adına belediyenin binasının sabahın beşinde yüzlerce polis tarafınca ablukaya alınması İzmir'in tarihine geçirdiğiniz bir utanç vakası olmaktan başka ne olacak sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZ İŞLEME "DUR" DİYEN İSE AK PARTİ KADROLARI OLDU'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabahın ilk ışıklarıyla koparılan 'Şafak baskını, malımıza çökülüyor' yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık yatıyor. Eski DGM binaları olan bu tarihi miras, aslında devletin kurumu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tapulu malı. Ancak içeridekiler, bağımsız yargının tam üç kez verdiği tahliye kararını ellerinin tersiyle iterek açıkça işgalcilik yaptı. İstanbul'da mahkeme kararı bile olmadan gençlere hizmet eden onca kurumu kapı dışarı edenler, konu İzmir olunca kendi ülkelerinin kurumuna sanki bir 'Yunan vakfıymış' gibi düşmanca bakacak kadar çifte standart uyguladılar. Sahnede 'İzmir'in malı İzmir'de kalmalı' naraları atanların sicili ise bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Çok değil, yakın bir geçmişte aynı kişiler, bu tarihi mirası ihalesiz ve bedelsiz bir şekilde İstanbullu bir vakfın kullanımına sunmaya kalkmıştı. İzmir'in malını adeta uçurumun kenarından alan ve bu hukuksuz işleme "dur" diyen ise AK Parti kadroları oldu. Yani geçmişte İzmir'in malını başkalarına altın tepside peşkeş çekmeye kalkıp yargıdan dönenlerin, bugün utanmadan "malımıza çökülüyor" demesi tam bir ikiyüzlülüktür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

