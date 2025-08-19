İzmir'de Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan'a Silahlı Saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan'ın evine silahla ateş açan şüpheli yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan'ın evine silahla ateş eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Arslan'ın Ataşehir Mahallesi'ndeki evine tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerindeki incelemenin ardından motosikletle gelerek ateş açıp kaçan şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
