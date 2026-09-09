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İzmir'de bankada rehin alma iddiası

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHIYLA 5 KİŞİYİ REHİN ALMIŞ İzmir'in Karabağlar ilçesinde C.A. isimli şüphelinin bir banka şubesinde içeridekileri rehin almasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHIYLA 5 KİŞİYİ REHİN ALMIŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde C.A. isimli şüphelinin bir banka şubesinde içeridekileri rehin almasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "09.09.2026 günü saat 16.30 sıralarında, İzmir ili Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen C.A. isimli kişi, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin almıştır. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili birimlerce ivedilikle gerekli güvenlik tedbirleri alınmış; müzakere ve özel harekat unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış; soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.

Öte yandan, şüphelinin daha önce psikiyatri kliniğinde tedavi olduğu dair kaydının bulunduğu öne sürüldü.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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