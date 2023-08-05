İzmir'de Avukatın Adı Kullanılarak Dolandırıcılık Yapılıyor

İZMİR'de, avukat Selman Eke, adını ve fotoğrafını kullanıp vatandaşları uzlaştırma bahanesiyle dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Eke, "İnternette adımı aratınca böyle bir şeyle anılması tam bir felaket. Umarım savcılık gereğini bir an önce yapar. Çünkü bugün benim başıma gelen yarın savcının da başına gelebilir" dedi.

İzmir Barosu avukatlarından Selman Eke, son zamanlar çok sayıda kişinin kendisini arayıp, uzlaşmak istediklerini söylemesi üzerine şüphelenip durumu araştırınca, bir suç örgütünün kendi adını kullanıp vatandaşlara şantaj yaparak para aldığını tespit etti. Dolandırıcıların inandırıcı olmak için kendisinin fotoğrafını ve sözde avukatlık bürosunu kullandıklarını da belirleyen Eke, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisini arayan mağdurlara gerçeği anlatmaya çalıştığını belirten Eke, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

Yaşadığı zorlukları ifade eden Eke, "Çok rahatsızım. Benim üzerimden mağduriyetin yaratılması ve bunun parçası olmam da beni rahatsız ettiği gibi çok da üzüyor. Savcılık işi ciddiye alırsa şüphesiz ki suçluları bulacaktır. Günümüz teknolojisinde bu yapılabilir bir durum. Rahatsız edici derecede telefon alıyorum. Durumu anlayanlar beni arayıp haberdar ediyor. Küçük bir kısım ise böyle bir şey olup olmadığını soruyor. Telefon açmadan, korkup para vermiş olan kişi sayısını azımsamamak lazım. Bunların aileleri, çocukları var. Bu korkuyla, şokla bu paraları vermişlerdir. Haberimiz bile yok" dedi.