İzmir'de Atölye ve Depo Yangını
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 atölye ve 2 depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama, mermer ve sandalye üretim atölyeleri ile 2 mobilya deposunda etkili oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir