Haberler

İzmir'de Atatürk'ü Anma Yürüyüşü ve Koreografi

İzmir'de Atatürk'ü Anma Yürüyüşü ve Koreografi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla düzenlenen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı ve '1881-193?' koreografisi oluşturuldu. Etkinlikte ayrıca Aydın'da öğrenciler tarafından Atatürk'ün anısına özel performans sergilendi.

İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı, "1881-193?" koreografisi oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesince organize edilen programa katılanlar Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan koreografi çerçevesinde "1881–193?" yazısı oluşturuldu.

Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Atatürk'ün, millete kendi kaderini eline alma bilincini kazandıran öğretmen kimliğine sahip olduğunu söyledi.

Aydın'da öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

Aydın'da, Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan "09.05" ve "1938" yazılarını bedenleriyle oluşturdu.

Ardından öğrenciler sonsuzluk sembolü yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Öğrencilerin koreografisi dronla havadan görüntülendi.

Etkinlikte Atatürk'ün hayatını ve ilkelerini anlatan çeşitli sunum ve sergiler de düzenlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.