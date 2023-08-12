İzmir'de annesini satırla yaralayan zanlı gözaltına alındı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde B.G, annesi S.G'ye satırla saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan anne S.G'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karşıyaka ilçesi 6653 Sokak'ta B.G, annesi S.G'ye satırla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Satırla çeşitli yerlerinden yaralanan S.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.G, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Anne S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.