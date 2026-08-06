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Alkollü Sürücü Dükkanlara Çarptı

Alkollü Sürücü Dükkanlara Çarptı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yoldan çıkan otomobilin çarptığı iki dükkanda hasar meydana geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yoldan çıkan otomobilin çarptığı iki dükkanda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.P. (29) idaresindeki 45 HA 8722 plakalı otomobil, Eski İzmir Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki döner ve yumurta dükkanlarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle iş yerlerinin ortak duvarının bir bölümü yıkıldı, yumurtalar zarar gördü.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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