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İzmir'de Alkollü İçecek Satışı Yapan Markette Polis Memuru Öldürüldü

İzmir'de Alkollü İçecek Satışı Yapan Markette Polis Memuru Öldürüldü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, alkollü içki satışı yapılan markette yaşanan tartışmada izinli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, alkollü içki satışı yapılan markette iki grup arasında çıkan tartışmada, izinli polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olay, 28 Ekim'de saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu. Temel, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sıddık Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsini ardından gönderildiği memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

KAÇTIKLARI OTOMOBİLLERİ OTO GALERİYE BIRAKTILAR

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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