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İzmir'de üvey ağabeyi ile eşinin ilişkisinden şüphelenen adam ikisini de öldürdü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, Mehmet Tosun (37), aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü üvey ağabeyi İsa Akay (44) ile kendi eşi Hasibe Tosun'u (35) av tüfeğiyle öldürüp jandarmaya teslim oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde saat 04.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay ile içki içti. Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.

"ÜVEY AĞABEYİM İLE EŞİMİN GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Tosun, ilk ifadesinde, eşi ve üvey ağabeyini, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için öldürdüğünü söyledi. Tosun'un Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İzmir'de üvey ağabeyi ile eşinin ilişkisinden şüphelenen adam ikisini de öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Tosun Jandarma Politika 3-sayfa Torbalı Şiddet Güncel İzmir Suç

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Yorumlar (1)

Mert Kalyoncu:

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41
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