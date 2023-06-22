İzmir'de ağabeyini öldüren genç tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, annesine ve kız kardeşine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü ağabeyini bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahısın, hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, yapılan detaylı incelemeler sonucunda Kadir İnci'ye (33), ait olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Polis ekipleri, ölen kişinin telefonunda ve çevrede yaptıkları araştırmalar soncunda 19 yaşındaki A.E.İ.'nin ağabeyini öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda kız kardeşi ile annesine uyuşturucu etkisi altındayken sürekli şiddet uyguladığından dolayı ağabeyi Kadir İnci'yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden A.E.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.