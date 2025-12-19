Kemalpaşa'da Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı
Kemalpaşa'daki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afet hazırlıkları ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.
15 Temmuz Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık düzeyi ele alınırken, kurumlar arası koordinasyon süreçleri değerlendirildi.
Etkinlikte kurum temsilcileri, sorumluluk alanlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Mükremin Zülkadiroğlu ve AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.