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Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

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Almanya'nın Hessen eyaletinde küçük bir pervaneli uçağın düşmesi sonucu 69 ve 59 yaşlarındaki iki kişi öldü. Polis, uçağın acil durum sistemindeki patlayıcı yükü etkisiz hale getirdikten sonra enkazdan cansız bedenleri çıkardı. Kaza nedeniyle çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi görev yaparken, düşme sebebi henüz bilinmiyor.

Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Hessen eyaletinin Watzenborn-Steinberg beldesinde küçük bir pervaneli uçağın öğle saatlerinde düştüğü, yaşları 69 ve 59 olan iki kişinin enkazdan cansız bedenlerinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin öncelikle uçağın acil durum sistemine bağlı bir patlayıcı yükü etkisiz hale getirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin olay yerinde görev yaptığı aktarılan açıklamada, uçağın düşme nedeninin bilinmediği ve soruşturulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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