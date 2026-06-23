Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Hessen eyaletinin Watzenborn-Steinberg beldesinde küçük bir pervaneli uçağın öğle saatlerinde düştüğü, yaşları 69 ve 59 olan iki kişinin enkazdan cansız bedenlerinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin öncelikle uçağın acil durum sistemine bağlı bir patlayıcı yükü etkisiz hale getirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin olay yerinde görev yaptığı aktarılan açıklamada, uçağın düşme nedeninin bilinmediği ve soruşturulduğu ifade edildi.