İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 87 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 87 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında saat 01.00 ve 02.20 sıralarında kaçak göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 farklı hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Dikili açıklarında saat 04.00 sıralarında başka bir ihbarı değerlendiren ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 26 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Sahil Güvenlik, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

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