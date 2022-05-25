İzmir'de 65 yaşındaki kişi denizde boğuldu - Haberler

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İzmir'de 65 yaşındaki kişi denizde boğuldu

AA - Göksel Kayseri - Güncel
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İzmir'de 65 yaşındaki kişi denizde boğuldu

İzmir'in Urla ilçesine karavanıyla tatile gelen 65 yaşındaki kişi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

İzmir'in Urla ilçesine karavanıyla tatile gelen 65 yaşındaki kişi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Bir kişinin denizde hareketsiz ve yüzüstü olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, ilçeye eşiyle birlikte 4 gün önce karavanla gelen 65 yaşındaki Bülent Camlı'ya ait olduğu tespit edildi.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Polis, İzmir, 112, Güncel, Haberler

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