İzmir Valiliği, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Andı

(İZMİR) - İzmir Valiliği, üçüncü yılında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programla andı. Programda AFAD personeline rütbeleri takılırken, akredite arama kurtarma ekiplerinin armaları da teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında İzmir Konak Atatürk Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında afetlere yönelik hazırlık kapasitesini yansıtan araç ve ekipmanlar sergilenirken, AFAD Arama Kurtarma Birliği personeline rütbeleri takıldı. Ardından arama kurtarma alanında akreditasyonunu tamamlayan ekiplerin personeline armaları teslim edildi. Programda ayrıca yatakhane tırı, deprem simülasyon tırı, mobil haberleşme aracı, 8x8 amfibik araç, ATV, keşif motoru ve çeşitli arama kurtarma ekipmanlarının yer aldığı sergi gezildi. Akredite sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlar da ziyaret edildi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin üçüncü yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, "Bu yıl dönümü vesilesiyle deprem gerçeği, afet gerçeği ve bununla ilgili yapılanlar, yapılması gerekenleri, öbür tarafta hayatını kaybedenleri, yaralı olan vatandaşlarımızı ve deprem anında, deprem sonrasında yapılanları tekrar tekrar gözden geçirdik" dedi.

Depremlerin yaşandığı dönemde Adana'da görev yaptığını hatırlatan Vali Elban, "Sabah 4.17'de başlayan ilk deprem ve ardından 13.13'te meydana gelen ikinci depremle 11 ilimiz ağır şekilde etkilendi. 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, yaklaşık 40 bin bina yıkıldı, 200 binin üzerinde bina hasar aldı" ifadelerini kullandı.

"İki buçuk yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi"

Elban, depremin ardından devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirterek, "Arama kurtarmadan sağlık hizmetlerine, rehabilitasyondan inşai faaliyetlere kadar çok büyük bir gayret gösterildi. İki buçuk yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Bu sayı, orta ölçekli bir ülkenin toplam konut sayısına eşdeğerdir" diye konuştu.

Bölgede yalnızca konutların değil, altyapının da eş zamanlı olarak ayağa kaldırıldığını savunan Elban, "Hastaneler, okullar, yollar ve kamu binalarıyla birlikte tüm altyapı yeniden inşa edildi. Bu süreçte gösterilen yoğun çaba için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Elban, konuşmasını "Arama kurtarmadan sağlık hizmetlerine, inşaat faaliyetlerinden rehabilitasyona kadar görev alan tüm personele teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle felaketler yaşamamak adına afet öncesi tedbirler konusunda teyakkuz halindeyiz" sözleriyle tamamladı.