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İki büyükşehirde 5 gün boyunca eylemler yasaklandı

İki büyükşehirde 5 gün boyunca eylemler yasaklandı
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İstanbul'un ardından İzmir ve Ankara'da da toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yasak geldi. Valiliklerin açıkladığı yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişinin gözaltına alınması Türkiye'nin pek çok yerinde protesto ediliyor. İstanbul Valiliği'nin ardından İzmir Valiliği ve Ankara Valiliği de kentte 5 gün süreyle eylem ve gösteri yasağı getirdi.

Bugün saat 10.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

Konuya ilişkin İzmir valiliğinden yapılan açıklamada:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

Ankara Valiliği'nden gelen açıklamada ise şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur."

Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıBlack Mamba:

Akp korku ve baskı imparatorluğu yine iş basinda , kendi halkından bu kadar korkan bir iktidar tarihte görülmemiştir

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Haber YorumlarıHakan Demir:

susmayacak bence bu millet

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Haber YorumlarıCece Cece:

nefes almayida yasaklayin

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

hadi ordan çapsız vali

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Yusuf Yusuf))))))

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Tüm bunlar korkudan korkunun ecele faydası yoktur eşkiya dünyaya hükümdar olmaz

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Haber Yorumlarıclass tedarik:

EY YANDAŞ MAKARNACILAR BU ADALET BİR GÜN SİZEDE LAZIM OLACAK ORADAN BOL BOL PARLATIP CİLALAMAYIN YAZIK MÜSLÜMANLIGINIZA

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

geç bile kalındı. ne kadar soytarı varsa zıplaya zıplaya geziyor dışarda. amaçları tamamen ortalığı karıştırmak

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Bok kokusunda eylemde ne gider di ha :)

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Filistin'de OKULLAR, HASTANELER, CAMİLER, MÜLTECİ KAMPLARI, "HERŞEY" BOMBALANIRKEN, Adana-Ceyhan'dan 17 aydır İsrail'e PETROL YOLLAYANLAR (Nisa Suresi, 93. Ayet....) hakkında Türk Ceza Kanunu'nun : "TERÖRE YARDIM ve YATAKLIK, SOYKIRIMA YARDIM” (İSRAİL TERÖRÜ ve SOYKIRIMI) ilkesine göre, bu "PETROL YOLLAYANLAR" NE ZAMAN İFADE VERECEKLER, NE ZAMAN TUTUKLANACAKLAR ?...... Cevap : HAKLARINDA HİÇBİR CEZAÎ İŞLEM YAPILMAYACAK !!!............. ALIN SİZE "AKP ADALETİ" !!!............

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