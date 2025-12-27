İzmir'de 39 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde 14'ü çocuk 39 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, 14'ü çocuk 39 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.