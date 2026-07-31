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İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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- Binada mahsur kalan 4'ü çocuk 10 kişi kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çiçek Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 personel sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla binadan çıkarılan 4'ü çocuk 10 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 10 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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