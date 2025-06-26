İzmir'de 29 Suç Dosyası Olan Şahıs Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde devriye ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 29 ayrı suç dosyası bulunan 24 yaşındaki C.A. yakalandı. Şahısın dolandırıcılık ve uyuşturucu ile ilgili suçları bulunuyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde hakkında 29 ayrı suç dosyası bulunan C.A. (24), devriye ekiplerine bağlı ATV timleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ATV timleri, Konak ilçesinde uygulama yaptı. Uygulamada 26 farklı ilde 'Dolandırıcılık', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ile 'Uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçlarından 29 ayrı dosyası bulunan C.A., ekiplerce yakalandı. Emniyetin ardından adliyeye sevk edilen C.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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