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İzmir'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde hareket halindeki lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde hareket halindeki lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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