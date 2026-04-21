İzmir'de 23 Nisan kutlamalarında "Türkiye Yüzyılı" temalı koreografi oluşturulacak

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 1652 öğrencinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılı" temalı koreografi oluşturulacak.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar 23 Nisan Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Program kapsamında 6 okuldan 288 ilkokul öğrencisi "Sevgili Türkiye" şarkısı, 12 okuldan 576 ortaokul öğrencisi ise "100. Yıl Marşı" eşliğinde gösterilerini sunacak.

Kutlamalarda 288 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyunları sergilerken, 400 kişiden oluşan bando takımları da performanslarını gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Süleyman Elban, milli egemenliğin ve bağımsızlığın simgesi olan bayramın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Elban, "Milli egemenliğin ve bağımsızlığın simgesi olan bu anlamlı gün birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.