Çeşme'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Deliklikoy mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadaki 10'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA