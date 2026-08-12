Haberler

Çeşme'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Deliklikoy mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadaki 10'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor

9 yıldır Türkiye'de erişime engelliydi! O uygulama geri dönüyor
Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu

Bir ay boyunda kazandığı para saniyeler içinde hiç oldu
Ünlü manken evleniyor! Plajda 'evet' dedi

Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Bugün altın için kader günü! Geri sayım başladı

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları

Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak