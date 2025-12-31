İzmirliler yeni yıl kutlamaları sürerken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü

Haberler

İzmir'de 2026 yılı kutlamaları sırasında vatandaşlar sokaklarda eğlenceler düzenlerken, emniyet güçleri kentin güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

İZMİR'de 2026 yılı kutlamalarında kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar vakit geçirirken, işletme ve restoranlarda da yılbaşı eğlencesi kutlamaları yapılıyor. Emniyet güçleri ise kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

İzmir'de 2026 yılı kutlamaları kapsamında özellikle genç kesim cadde ve sokaklarında düzenlenen eğlencelere katılırken eğlence mekanı ve restoranlarda tıklım tıklım doldu. Emniyet güçleri ise kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin dört bir yanında görev başında denetimlerini sürdürüyor.

'KENTİN EN HAREKETLİ NOKTALARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Kentin en hareketli noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, sürücülerin alkol ölçümleri kontrol edildi. Polis ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

