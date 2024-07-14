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Elektrik kaçağından 2 ölüm! Olayda sorumluluğu bulunan 29 kişi hakkında gözaltı kararı

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İzmir'de 2 gencin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ELEKTRİĞE KAPILDI

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLAY YERİNDE KAZI YAPILDI

Soruşturma kapsamında bölgede kazı yapılarak inceleme yapılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada İZSU Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Ocak ayında yüklenici firmaya yaptırdığı 3 adet yağmur suyu ızgarası yapım imalatı sırasında Gdz Elektrik'ten gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiğini savunmuştu.

VATANDAŞLAR DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Açıklamada ayrıca Gdz Elektrik tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı, elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği, vatandaşlar tarafından Gdz Elektrik'e anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ileri sürülmüştü.,

"ADLİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

SORUMLULUKLARI BELİRLEN 29 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bakan Tunç, Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (2)

Vatanım Türkiye:

İnsan hayatının kıymeti bu kadar işte ülkemizde. İnsanlar üzerine düşen sorumlulukları önemsemediği sürece ne canlar gidecek daha.

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Onur Avcı:

Yolda yürüyemez olduk

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