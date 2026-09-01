Çeşme'de 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinin Alaçatı Bozalan mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Alaçatı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karadaki 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA