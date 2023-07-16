İzmir'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri (2)

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA SELA OKUNDUİzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen tören, Kahramanlık Türküleri konseri ve zeybek gösterisi ile devam etti.

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA SELA OKUNDU

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen tören, Kahramanlık Türküleri konseri ve zeybek gösterisi ile devam etti. 15 Temmuz şehitlerinin yad edildiği törende program, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla son buldu.