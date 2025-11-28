Haberler

İzmir'de 145 Aranan Kişi Yakalandı

Güncelleme:
İzmir Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 145 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Belirlenen 97 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 145 kişiyi yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
