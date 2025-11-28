İzmir'de 145 Aranan Kişi Yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 145 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Belirlenen 97 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 145 kişiyi yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.