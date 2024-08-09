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2008 yılından beri aranıyordu! Sır perdesi aralanınca kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı

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İzmir'de 16 yıldır haber alınamayan Ramazan Ceyran adlı kişinin, kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda cansız bedeni arama çalışmalarını sürdürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın, aralarında kan davası bulunduğu belirtilen husumetlilerince öldürüldüğü tespit edildi.

70 yaşındaki Ceyran'ın 2008 yılında Torbalı ilçesinde kaybolmasıyla ilgili dosyayı yeniden açan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 yıldan fazla süre teknik ve saha çalışması yaptı. Elde edilen bilgiler üzerine Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B'yi (46) gözaltına aldı.

2008 yılından beri aranıyordu! Sır perdesi aralanınca kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı

ŞÜPHELİLER CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, E.B. ve M.A.B. tutuklandı. S.B ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, ifadeler doğrultusunda cesedi arama çalışmalarını sürdürüyor.

HUSUMET SONRASI TAKİP ETMİŞLER

Ramazan Ceyran'ın oğlunun 2008 yılında Adana'da Özdemir B'yi öldürdüğü, Özdemir B'nin ölümü üzerine annesinin de kalp krizi geçirerek vefat ettiği, bunun üzerine aileler arasında husumet oluştuğu öğrenildi. Ceyran ve ailesinin bir süre sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinden kızının yaşadığı Torbalı ilçesine taşındığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Torbalı Kurban izmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Polisimiz ve jandarmamız her faili meçhulü çözer yeter ki istesin, bizde ki teknoloji dünyanın hiç bir ülkesinde yok ..

10
2
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

yüzyillardan beri anlayamadık bu davanın aslında islama tam ters olduğunu...

6
2
yanıtYanıtla
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