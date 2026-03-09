İzmir'de narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 10 kilogram uyuşturucu bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde narkotik dedektör köpeğiyle bir araçta yapılan aramalarda 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda Konak'ta bir araç durduruldu.
Araca narkotik dedektör köpeği "Alis"in tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.
Aramalarda 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.