Haberler

İzmir'de narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 10 kilogram uyuşturucu bulundu

İzmir'de narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 10 kilogram uyuşturucu bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde narkotik dedektör köpeğiyle bir araçta yapılan aramalarda 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda Konak'ta bir araç durduruldu.

Araca narkotik dedektör köpeği "Alis"in tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.

Aramalarda 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor