İzmir'de şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Torbalı ilçesinde balkonda şalgam suyu dolu kovanın içine düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili annesi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İddiaya göre, Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan A. ailesinin 1 yaşındaki oğulları Alpaslan, annesi temizlik yaparken balkona çıktı.

Balkonda ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düşen bebeği fark eden annesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 yaşındaki bebeği Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, anneyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

Maduro'nun köprüsüydü! Venezuela'nın geçici lideri görevden aldı
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir

İsrail saldırısında ölen Türk için Arakçi'den dikkat çeken mesaj