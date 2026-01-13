Haberler

İzmir'de 1 Ton 625 Kilogram Uyuşturucu Hap Ham Maddesi Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; jandarmanın sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan operasyonda uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi. Ele geçirilen ham madde ile 5,5 milyon uyuşturucu hap üretilebildiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, "Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

