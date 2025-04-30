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İzmir'de 1 Mayıs Gündoğdu Meydanı'nda Kutlanacak

İzmir'de 1 Mayıs Gündoğdu Meydanı'nda Kutlanacak
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İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı’nda kutlanacak.

(İZMİR) - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak.

İzmir'de DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, meslek odaları ve dernekler 1 Mayıs kutlamaları için yurttaşları Gündoğdu Meydanı'na çağırdı.

Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı'ndan, KESK Cumhuriyet Meydanı'ndan, TMMOB Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden, DİSK ise Basmane Meydanı'ndan kortej halinde yürüyerek, kutlamalar için Gündoğdu Meydanı'na gelecek.

Meydandaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları saat 13.00'te başlayacak. Kutlamalar, İlkay Akkaya'nın konseriyle sona erecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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