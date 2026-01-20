Haberler

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan "Narkokapan-İzmir" operasyonuna ilişkin açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan 'Narkokapan-İzmir' operasyonuna ilişkin açıklama
Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 'Narkokapan-İzmir' operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verdi ve gençlerin geleceğinin korunması gerektiğini vurguladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet tarihinin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olduğu belirtilen "Narkokapan-İzmir"e ilişkin, "Gençlerimizi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir suç odağına asla geçit verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerini uyuşturucu bataklığına teslim etmeyecek kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz bir iradeye sahiptir." ifadesini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Yeldan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yürütülen işlemler hakkında Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gültekin Topsakal ve görevli cumhuriyet savcılarından bilgi aldı.

Açıklamada operasyona ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yeldan, devletin uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini, görev alan emniyet mensuplarının milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca çalıştığını kaydetti.

Sokakları zehir tacirlerinden arındırmanın ve gençlerin geleceğini korumanın devlet olmanın en temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yeldan, "Gençlerimizi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir suç odağına asla geçit verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerini uyuşturucu bataklığına teslim etmeyecek kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz bir iradeye sahiptir." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
500

