İzmir Çeşme'de Sağanak Sonrası Su Bastı, Dronla Görüntülendi

SUYLA DOLAN CADDE VE SOKAKLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklar, dronla görüntülendi. Öte yandan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki suyu tahliye etmek için vidanjörlerle çalışma başlattı. Esnaf ve bölge halkı da suyla dolan ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyor.

'İLK ANDAN BU YANA SAHADAYIZ'

Çeşme Belediyesi de risk oluşturan bölgelere çok sayıda ekip sevk etti. Bu kapsamda Alaçatı Mahallesi'nden Musalla'ya, Dalyan'dan Ovacık Mahallesi'ne kadar 100'ü aşkın müdahale noktasında temizlik ve müdahale çalışmaları yapıldığı belirtild. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "İlçemiz kısa sürede çok yüksek miktarda yağış aldı. Tüm müdürlüklerimiz, İZBB ve İZSU'nun desteğiyle birlikte ilk andan bu yana sahadayız. Su baskınları, tıkanmalar ve risk oluşturan tüm noktalara hızla müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız yağışın etkileri tamamen ortadan kalkana dek kesintisiz sürecek. Dayanışma, koordinasyon ve kamusal sorumluluk bilinciyle kentimizi korumaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız, acil durumlarda Çözüm Merkezimize 7 gün 24 saat ulaşabilir" dedi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,