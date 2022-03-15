İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda "Buca metrosu projesi" olarak bilinen "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Hattı Yapım İşi" ihalesinin İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve kararın temyize götürüleceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş'nin, ihalenin iptali istemiyle dava açtığı belirtildi.

"İzmir 4. İdare Mahkemesi kararıyla hukuka aykırı bir şekilde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir." denilen açıklamada, davaya konu işin ihale sürecinin mahkeme tarafından dayanak gösterilen yasal mevzuatın çerçevesinin dışında kaldığı savunuldu.

Davaya konu işin finansmanının, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) ile imzalanan kredi anlaşmaları ile karşılandığının bildirildiği açıklamada, iki aşamalı ihale sürecinin, EBRD kurallarına göre gerçekleştirildiği savunuldu.

Tüm ihale işlemlerinin EBRD mevzuatına göre yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp tüm İzmir'in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

En düşük ikinci teklif kazanmıştı

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu için eylül ayında düzenlenen ihalede Gülermak İnşaat 3 milyar 921 milyon 498 bin lira, Yapı Merkezi -Nurol İş Ortaklığı 3 milyar 392 milyon 950 bin liralık teklif sunmuştu.

Gülermak İnşaat'ın kazandığı ihale sonrası 14 Şubat 2021'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yaklaşık 13,5 kilometreden oluşan hattın temeli atılmıştı.