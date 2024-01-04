İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları eleştirildi

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarının işe yaramadığını, körfezdeki koku sorununun giderilemediğini ileri sürdü.

Şebnem Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Afetlere dirençli İzmir ve temiz bir Körfez için dev adımlar" başlıklı açıklamalara yönelik eleştirilerde bulundu.

"Dirençli şehir" ve "Temiz Körfez" söyleminin gerçeği yansıtmadığını savunan Bursalı, şöyle dedi:

"İzmir'e her yağmurda sel basıyor, deniz biraz yükseldiğinde sular Alsancak'ı kaplıyor. Körfez'deki koku ise devam ediyor. 11 milyar liralık yatırım yapıldığı söyleniyor. Peki bu yatırımları İzmirliler de görebilecek mi? Zira son yaşadıklarımızdan sonra bu yatırımların pek de işe yaradığını söyleyemeyiz. Tam bir Nasreddin Hoca fıkrası. Hani diyor ya Hoca 'Kedi burada ise ciğer nerede, yok bu ciğerse kedi nerede?' Biz de şunu soruyoruz: Alsancak göl oluyorsa yatırım nerede? Yok eğer yatırım varsa neden işe yaramıyor?"

İZSU'nun 300 kilometre uzunluğunda hat imalatı yapıldığına ilişkin açıklamasına rağmen İzmir Körfezi'nin çamur rengine döndüğünü öne süren Bursalı, şunları kaydetti:

"Bunlar ya 300 kilometrenin ne kadar olduğunu bilmiyorlar ya da yaptıkları hatları henüz devreye almadılar. Sözünü ettikleri uzunlukta yağmur suyu hattı demek, insanın vücudundaki damarlar gibi İzmir'in sarılması demektir ama gelin görün ki yağmur sularının önüne kattığı tüm pislik ve çamur körfeze aktı. Tarihi dedikleri yatırımı göremedik ne yazık ki. Dolayısıyla İzmir'in altyapısına yapılan yatırım değil, İzmirlinin uğradığı hayal kırıklığı tarihidir."

Bursalı, İzmirlilerin yerel seçimlerde AK Parti belediyeciliği ile tanışacağına ve hak ettiği hizmetlere kavuşacağına inandığını da açıklamasında belirtti.