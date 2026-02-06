Haberler

İzmir'de 7 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'de 7 bin sentetik ecza ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, polis bir evde yaptığı aramada 7 bin adet sentetik ecza ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Ev sahibi V.B. gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin V.B. isimli şüphelinin evinde yaptığı aramada 7 bin adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Ev sahibi V.B. gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçlarına yönelik yaptığı çalışmada yakalanan V.B.'nin İnönü Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 7 bin sentetik ecza, ruhsatsız tabanca tüfek, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına V.B hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı