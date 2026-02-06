İzmir'de 7 bin sentetik ecza ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin V.B. isimli şüphelinin evinde yaptığı aramada 7 bin adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Ev sahibi V.B. gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçlarına yönelik yaptığı çalışmada yakalanan V.B.'nin İnönü Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 7 bin sentetik ecza, ruhsatsız tabanca tüfek, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına V.B hakkında adli işlem başlatıldı.