Buca'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 1 kilo 947 gram esrar, 370 sentetik hap ve 56 bin 860 lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Yapılan aramada, 1 kilo 947 gram esrar, 2 hassas terazi, 370 sentetik hap ile 56 bin 860 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel