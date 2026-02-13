Haberler

Buca'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 1 kilo 947 gram esrar, 370 sentetik hap ve 56 bin 860 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Yapılan aramada, 1 kilo 947 gram esrar, 2 hassas terazi, 370 sentetik hap ile 56 bin 860 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
