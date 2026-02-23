Haberler

İzmir'de yedek parça dükkanında çıkıp 2 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki iki iş yerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil yedek parça dükkanında başlayan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi'ndeki 6. Sanayi Sitesi'nde yer alan otomobil yedek parça dükkanının çatısında yangın çıktı. Alevler dükkanın bitişiğindeki 2 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sanayi sitesinde çalışanlar, dükkanda bulunan plastik ve yağ gibi yanıcı malzemeleri dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Yangının, otomobil yedek parça dükkanında kullanılan kaynak makinesinden çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
