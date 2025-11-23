İzmir Buca'da Oto Galeriye Patlayıcı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir oto galeriye patlayıcı madde ile düzenlenen saldırıyla ilgili polisin sürdürdüğü çalışmada olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca'da sabaha karşı saat 04.02'de Sanayi Sitesi C Kapısı'nda bulunan bir oto-galeriye patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi. Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,