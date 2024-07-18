İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Zafer Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.