Haberler

İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın hafif ticari araca çarpmasının ardından viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın etkileri nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın hafif ticari araca çarptıktan sonra viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buca ilçesinden Konak Tünelleri yönüne ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen dorsesinde ekskavatör yüklü tır, Uçan Yol mevkisinde 35 DBK 20 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın ardından tır, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düşerken, hafif ticari araç viyadük bariyerinde asılı kaldı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil