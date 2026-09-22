İzmir Bölge İdare Mahkemesi proje okulu öğretmeninin süre uzatma reddine 'dur' dedi

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin proje okulunda görev yapan bir öğretmenin "görev süresi uzatma" talebinin reddedilmesine ilişkin "yürütmenin durdurulması" kararı verdiğini belirtti. Geylan, bu kararın proje okullarındaki atamalarda keyfi uygulamalara karşı önemli bir karar olduğunu savundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje okulunda görev yapan öğretmenin görev süresinin uzatılması talebinin herhangi bir somut kriter ve başarısızlık verisi gösterilmeden reddedilmesinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunduğunu kaydetti. Geylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Proje okulu atamalarında keyfiyete Bölge İdare Mahkemesi 'dur' dedi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, proje okulunda görev yapan öğretmenin görev süresi uzatma talebinin herhangi bir somut kriter ve başarısızlık verisi gösterilmeden reddedilmesini hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, proje okullarının Bakanlığın sınırsız ve keyfi takdir yetkisine terk edilemeyeceğini, öğretmenlerin kazanımlarının ve mesleki güvencelerinin somut bir değerlendirme olmaksızın yok sayılamayacağını tartışmasız biçimde ortaya koymuştur. Haksızlığa uğrayan her bir eğitim çalışanının hakkını hem masada hem de yargı önünde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA