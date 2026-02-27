Haberler

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde "bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı" yapıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde, "Sivil Savunma Günü" dolayısıyla bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, 1 ay boyunca hizmet binasını inceleyen şüpheliler eylem hazırlığını tamamladı.

Binanın 8. katına şüpheli tarafından ağzı açık şekilde siyah paket konuldu. Ana giriş kapısına bırakılan çantada da bir bomba olduğu tespit edildi.

Adliyede bulunan polisler tarafından personelin güvenli şekilde dışarı çıkarılmasının ardından acil durum yöneticisi tarafından ekip liderleri ve blok sorumlularına bilgilendirme yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından bina genelinde tahliye anonsu verildi, sirenler çalmaya başladı.

Binanın girişindeki şüpheli paket gerekli çalışmaların ardından kontrollü şekilde patlatıldı.

Bina içindeki şüpheli pakette kimyasal madde bulunduğu değerlendirilerek durum acil durum yöneticisine bildirildi. Bunun üzerine AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ölçümlerin negatif çıkmasının ardından katta mahsur kalan personel tahliye edilmeye başlandı. Odalarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Adliyenin bahçesine UMKE ekiplerince sahra hastanesi kuruldu.

Olayda yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kameralarından şüpheli paketi bıraktığı varsayılan kişinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, bu yılki tatbikatın konusunun şüpheli paket olduğunu söyledi.

Arapoğlu, 2025 yılında 465 personele tahliye, korunma ve etkisiz hale getirme gibi konularda eğitim verdiklerini belirtti.

Tatbikatı AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy da takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
