Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Bayındır'da yolcu treni hemzemin geçitte araca çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayındır'da yolcu treni hemzemin geçitte araca çarptı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde Yakacık Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte İzmir-Ödemiş yolcu treni, kontrolsüz geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan aracın sürücüsü ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 32723 sefer sayılı İzmir- Ödemiş yolcu treni, Yakacık Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan Emre P. (26) yönetimindeki 35 BYH 090 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

Spora başladı, 6 ay sonraki halini görenler tanıyamadı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobille çarpışan motosikletlinden beklenmedik hareket

Kazadan yaralı kurtuldu, sonrasında yaptığına bakın
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti

Peş peşe iki acı haber! Ünlü isim oğlunun ardından hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

Başrolde Tesla var! Bir anda eve daldı, sonrası daha da korkunç