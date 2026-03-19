Bayındır'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, işyerinde yapılan aramada 20 gram uyuşturucu ve 1 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan T.C. tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
İş yerinde arama yapan ekipler, 20 gram uyuşturucu ile 1 tabanca fişeği ele geçirdi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen T.C, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp