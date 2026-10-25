İzmir Bayındır'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

İzmir Bayındır'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayındır'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi. Sarıyurt Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze Sarıyurt Mahalle Mezarlığı'na defnedildi; törene Kaymakam Murat Mete, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Tufandere (75) için Sarıyurt Camisi'nde tören düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Tufandere'nin cenazesi, Sarıyurt Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA