İzmir Başsavcısı Yeldan: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kesintisiz Sürecek

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Yeldan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mağdurun yanında, şiddetin karşısında olacaklarını vurguladı.

Tek bir kadının dahi hayattan koparılmasına izin vermeyeceklerini aktaran Yeldan, şunları kaydetti:

"Yasal korumayı her alanda etkin ve görünür kılacak uygulamaları güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'imizde kadına karşı "sıfır" şiddet ve "sıfır" kadın cinayeti hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz sürecek."

Başsavcı Yeldan, kadına yönelik şiddetle mücadelede, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle birlikte oluşturulan İzmir Modeli'ni kalıcı, bilimsel ve istatistiksel temellerle kamuoyuna anlatmayı ve uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.