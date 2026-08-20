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İzmir'de veda ziyaretleri: Büyükelçi ve generaller başsavcıyı ziyaret etti

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İzmir'deki görevleri sona eren Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Orgeneral İrfan Özsert ve Tümgeneral Metin Düz, İzmir Başsavcısı Ali Yeldan'a veda ziyaretinde bulundu. Yeldan, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İzmir'deki görevleri sona eren Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Orgeneral İrfan Özsert ve Tümgeneral Metin Düz, İzmir Başsavcısı Ali Yeldan'a veda ziyaretlerinde bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliğindeki görev süresinin sona ermesinin ardından Miami Başkonsolosluğu görevine atanan Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Yeldan'ı ziyaret etti.

Ege Ordu Komutanlığı görevinden emekliye ayrılan Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevine atanan Tümgeneral Metin Düz de Başsavcı Yeldan'a veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Görüşmede Yeldan, İzmir'deki görev sürelerince yürüttükleri çalışmalardan dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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